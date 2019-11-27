Министерство внутренних дел Кипра не комментирует информацию о том, кого планируют лишить гражданство страны

Об этом представитель МВД сказал агентству ТАСС. Таким образом, ведомство отреагировало на публикацию в местной газете Politis о том, что одним из членов этого списка является миллиардер Олег Дерипаска. Представитель Дерипаски сказал, что такая информация не соответствует действительности, а сам бизнесмен никакого уведомления от кипрских властей не получал. Действия Кипра в отношении россиян вряд ли стоит называть дружественными, — сказал «Эху» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, член «Единой России» Андрей Климов.

В то же время сенатор Климов добавил, что для формальной реакции России на действия Кипра оснований нет.