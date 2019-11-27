Бизнес-джет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси

Посадка прошла в штатном режиме, на борту находились три человека, они не пострадали, — передает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Воздушное судно на время отстранили от полетов. Самолет должен был лететь в Швейцарию.
2019-11-27T17:03:00+03:00
2019-11-27T17:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 27 ноября 2019
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