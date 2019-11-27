Замоскворецкий суд возобновил уголовное дело Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной

Замоскворецкий суд Москвы возобновил уголовное дело Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. Ранее он покинул Россию и получил политическое убежище в Литве.

Процесс над объявленным в международный розыск Бученковым будет проведен заочно. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Басманного суда Валентина Норбахс. Дата судебного заседания пока не назначена.

Слушания по делу анархиста Бученкова были прерваны в ноябре 2017 года после того, как он не пришел на очередное заседание суда. Обвиняемый находился под домашним арестом, но смог покинуть Россию и получить политическое убежище в Литве.

Бученков был задержан двумя годами ранее, ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года он распылил перцовый баллончик и несколько раз ударил полицейского. В материалах дела есть фото и видео, но, по утверждению защиты, на них запечатлен похожий на Бученкова человек, а его самого в тот день даже не было в Москве.

Сам обвиняемый объяснил свой отъезд политическим характером дела и уверенностью в обвинительном приговоре.