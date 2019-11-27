Тверской районный суд вернул в прокуратуру материалы в отношении Самариддина Раджабова

Фигуранта «московского дела» обвиняют в угрозах применения насилия в отношении полицейского на акции протеста. Судья Мария Сизинцева сама предложила вернуть дело для устранения нарушений. По словам следователей, Раджабов во время акции протеста бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. Сам он вины не признает.
2019-11-27T16:34:00+03:00
2019-11-27T16:37:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544651-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…