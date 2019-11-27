Тверской районный суд вернул в прокуратуру материалы в отношении Самариддина Раджабова

Фигуранта «московского дела» обвиняют в угрозах применения насилия в отношении полицейского на акции протеста. Судья Мария Сизинцева сама предложила вернуть дело для устранения нарушений. По словам следователей, Раджабов во время акции протеста бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. Сам он вины не признает.