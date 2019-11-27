Всемирное антидопинговое агентство собирается пригласить международного эксперта для мониторинга РУСАДА

Это порекомендовал комитет по соответствию ВАДА. Как пояснила агентству РИА Новости заместитель гендиректора российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая, речь идет не о контроле деятельности агентства, а об отслеживании деятельности вокруг него — поскольку, добавила Пахноцкая, возникают странные ситуации. На этой неделе стало известно, что комитет ВАДА порекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
2019-11-27T16:33:00+03:00
2019-11-27T16:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 27 ноября 2019
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