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16:32, 27 ноября 2019

Представитель бизнесмена Дерипаски: информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски утверждает, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности. Дерипаска не получал от властей острова официальных уведомлений. Кипр, по мнению представителя предпринимателя, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу. Ранее местная газета Politis опубликовала имена россиян, у которых решено отобрать кипрские паспорта. В этом списке фигурирует Олег Дерипаска, его сын и дочь.



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