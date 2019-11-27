Шведский банк SEB Sweden признал, что через его эстонский филиал проходили систематические подозрительные операции

Причем такой возможностью могли пользоваться попавшие под санкции фигуранты «акта Магнитского», пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации. Подозрительными признаны переводы на 25,8 млрд. евро. Ранее в центре подобного скандала оказался Swedbank.