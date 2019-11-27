Шведский банк SEB Sweden признал, что через его эстонский филиал проходили систематические подозрительные операции

Причем такой возможностью могли пользоваться попавшие под санкции фигуранты «акта Магнитского», пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации. Подозрительными признаны переводы на 25,8 млрд. евро. Ранее в центре подобного скандала оказался Swedbank.
2019-11-27T16:32:00+03:00
2019-11-27T16:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 27 ноября 2019
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