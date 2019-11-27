Следственный комитет возобновил дело против одного из обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади

Замоскворецкий суд разрешил заочно рассмотреть материалы в отношении Дмитрия Бученкова. В прошлом году он получил политическое убежище в Литве. Бученкова обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Сам он и его защита настаивали, что в день столкновений на Болотной площади его вообще не было в Москве.