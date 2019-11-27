Неизвестные напали на руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева

Это случилось сегодня утром. Нападавший ударил Левиева в челюсть. Кроме того, он облил его зеленкой. Об этом сам пострадавший написал на своей странице в Фейсбуке. Левиев напомнил, что минувшим летом на него уже пытались напасть возле его дома, однако, тогда лица злоумышленников попали на камеры наблюдения. Conflict Intelligence Team известна в том числе благодаря расследованиям, связанным с деятельностью российских наемников за границей.
2019-11-27T16:30:00+03:00
2019-11-27T16:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 27 ноября 2019
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