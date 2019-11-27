Москва, по некоторым данным, потратила 850 милл руб на вывоз из города опавшей листвы этой осенью, хотя это запрещено

Москва, по некоторым данным, потратила 850 миллионов рублей на вывоз из города опавшей листвы этой осенью, хотя это запрещено, сообщает интернет-портал «Медуза». В тендерах их называют «растительными отходами» или «случайным мусором», который появляется только в осенний период.

Вряд ли московские чиновники понесут за это каку.-либо ответственность, сказал в нашем эфире заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов

Горожане ранее пытались повлиять на работу коммунальщиков. По поводу уборки листье в приложении «Активный гражданин» несколько лет подряд проводились голосования.