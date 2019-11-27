В деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой появились два секретных свидетеля

Как сказала нам сама Светлана, они рассказывают следствию о ее мировоззрении и нелюбви к власти.

Дело против Прокопьевой возбудили в минувшем феврале. Следствие утверждает, что в эфире «Эха Москвы в Пскове» она оправдывала действия Михаила Жлобицкого, который совершил теракт в отделении ФСБ по Архангельской области в 2018-ом году. Обвиняемая в свою очередь неоднократно подчеркивала, что просто анализировала происходящее.