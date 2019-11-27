Тверской суд Москвы вернул дело участника акции 27 июля Самаретдина Раджабова в прокуратуру для устранения нарушений

По мнению суда, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления. При этом судья не стала изменять меру пресечения Раджабову, оставив его в СИЗО. По версии следствия, подсудимый бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудникаРосгвардии. При этом адовкаты указывают на то, что на видеозаписи видно, что бутылка в полицейских не попала.