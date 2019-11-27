Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:05, 27 ноября 2019

Тверской суд Москвы вернул дело участника акции 27 июля Самаретдина Раджабова в прокуратуру для устранения нарушений

По мнению суда, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления. При этом судья не стала изменять меру пресечения Раджабову, оставив его в СИЗО. По версии следствия, подсудимый бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудникаРосгвардии. При этом адовкаты указывают на то, что на видеозаписи видно, что бутылка в полицейских не попала.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 81 6 6066 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 178 6 15973 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 109 6 11521 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 154 6 16935 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 117 6 13111 23.11
Kмедицина, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8802 25.11
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 44 6 6388
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15786 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Прощание с Владимиром Буковским Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…

5 65 6 11368 20.11
Kобщество, память, буковский, мнения
Новости

Шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение арбитража в споре с Нафтогазом о поставках газа на Украину Ожидается, что решение по еще двум искам будет принято в следующем году…

5 29 6 5416
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10347 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Новости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра Кроме Дерипаски гражданство Кипра потеряли его сын и дочь, а также бывшие руководители Еврофинанс-Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко…

5 43 6 8473
Новости

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского Флота В 2017 году они случайно запустили авиационную ракету на аэродроме в Саках…

5 29 6 5640
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Страны не торгуют своей территорией У нас общество вообще не живет в таком ключе, что «вот-вот и мы замерзнем». Это здесь почему-то говорят, что если Украина замерзнет, то каждый россиянин станет счастливее почему-то…

5 138 6 27942 21.11
Блоги

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований «Российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном турнире, организованном в течение четырехлетнего периода»...

5 142 6 28773 26.11
Kспорт, допинг, события, документы
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Если в любой стране мира проголосовать, то, я думаю, большинство будет за смертную казнь. Но это не значит, что ее надо вводить…

5 43 6 9189 22.11
#слушать 35:25 8читать $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе Недавно Москва вернула сами суда Киеву

5 23 6 21673
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если и российским депутатам тоже будет предназначена возможность нажать на кнопочку «просто пукнуть», то, вероятно, не прозвучит массы глупостей…

5 67 6 113019 20.11
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование

3186629
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4462 24.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 170 6 208724 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 58 6 151467 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8182000
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4276210

Сегодня в эфире