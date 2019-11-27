Российская сторона выработала реакцию на рекомендации Комитета по соответствию Всемирной антидопинговой ассоциации

Об этом заявил министр спорта Павел Колобков. Он не раскрыл подробностей возможного российского ответа, но отметил, что спортсмены должны готовиться к соревнованиям и не обращать внимания на то, что пишут СМИ.

Накануне Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных ассоциаций. Окончательное решение должно быть вынесено 9 декабря.