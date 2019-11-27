Следствие обратилось в суд с просьбой заочно рассмотреть дело Дмитрия Бученкова, обвиняемого по «болотному делу».

Следствие обратилось в Замоскворецкий районный суд с прсьбой заочно рассмотреть дело Дмитрия Бученкова, обвиняемого по «болотному делу». Сам он находится в международном розыске. Бученков был задержан в конце 2015 года. ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти. При этом сам Бученков и его родственники настаивали, что 6 мая 2012 года его вообще не было в Москве, а на фото— и видео, предоставленных следствием, запечатлен другой человек.

В ноябре 2017 года Бученков покинул Россию, а позже получил политическое убежище в Литве.