Москва в ближайшие пять лет станет мировым лидером по протяженности рельсового транспорта

Это пообещал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас самая разветвленная сеть рельсового транспорта – 1000 километров, у Нью-Йорка. А к концу 2024 года мировым лидером станет Москва, у которой будет 1007. По его словам, к тому времени будут построены новые станции и линии метро, реконструированы радиальные направления железных дорог, а также сформированы маршруты Московских центральных диаметров.