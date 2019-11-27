В западной прессе появилось множество негативных публикаций на тему новой волны допингового скандала в России

Особенно усердствуют в эпитетах американские СМИ. Газета Вашингтон пост назвала Россию гангстерским государством, у которого в традициях врать, причем это слово напечатано трижды. Тирада относилась к попытке дискредитации информатора Родченкова, что по мнению журналистов и было целью внесения изменений в базу московской лаборатории. Ассошиэйтед пресс сообщает, что русские находились в цейтноте перед приездом инспекторов ВАДА и работали с файлами 24 часа в сутки. Исключить Россию из международных стартов требует Линда Халлеланд – одна из членов Исполкома ВАДА, правда при этом опасается, что под давлением МОК это решение может быть не принято. Витольд Банька, который станет Президентом ВАДА после нового года уверяет, что у допинга нет национальности и мошенник должен быть исключен из спорта кого бы он не представлял – Польшу, Россию или США.

9 декабря Исполком ВАДА решит, следовать ли ему рекомендации комитета по соответствию, которые предполагают отстранение России от всех международных стартов на 4 года.