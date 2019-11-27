Представители О.Дерипаски утверждают, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности

Представители бизнесмена Олега Дерипаски утверждают, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности. В окружении бизнесмена говорят, что Дерипаска не получал официальных уведомлений о статусе гражданства, сообщает агентство ТАСС.