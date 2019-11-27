Представители О.Дерипаски утверждают, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности

Представители бизнесмена Олега Дерипаски утверждают, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности. В окружении бизнесмена говорят, что Дерипаска не получал официальных уведомлений о статусе гражданства, сообщает агентство ТАСС.
2019-11-27T15:00:00+03:00
2019-11-27T15:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 27 ноября 2019
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