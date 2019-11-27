Парламент Петербурга утвердил на должности новых вице-губернаторов

Вопросы безопасности в городе будет курировать бывший охранник дачи Путина Валерий Пикалёв, молодежную политику и СМИ – экс-замминистра просвещения Ирина Потехина.

Заседание началось с того, что кандидаты на должности вице-губернаторов пошли знакомиться с депутатами от разных фракций. Впрочем, эта встреча заинтересовала всего лишь нескольких парламентариев, журналистов на неё, вопреки традициям, пускать не стали. В кулуарах депутаты обсуждали, что конкретных ответов от будущих чиновников получить так и не смогли – на все вопросы они отвечали, что им только предстоить разобраться со своими обязанностями. Затем кандидатов стали обсуждать уже с трибуны парламента. Оппозиционеры обратили внимание на то, что назначение вице-губернаторов проходит в бешеной спешке: впервые в истории Законодательного собрания главу администрации, которым стал Пикалёв, представлял не губернатор – Александр Беглов вообще не появился сегодня в Мариинском дворце. Большинство голосов депутаты утвердили Пикалёва и Потехину на их должностях. Для Потехиной этот пост уже не в новинку: она была вице-губернатором в Петербурге в начале 2000-х. С тех пор медиасфера города сильно изменилась, рассказала «Эху Москвы» сама Потехина.

По словам Пикалева, который будет отвечать в городе за безопасность, конкретных задач перед ним пока не ставилось. Впрочем, чиновник не исключил, что займется в том числе и курированием предстоящей мусорной реформы.

Также в петербургском парлменете депутаты сегодня приняли городской бюджет в окончательном третьем чтении.