Проезд по трассе из Москвы в С.-Петербург будет стоить 1350 рублей для легковых авто

Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Сегодня прошло официальное открытие движение по автомагистрали, в котором принял участие Владимир Путин. Он же объявил результаты общественного голосования по названию магистрали. Решено, что это будет «Нева».
2019-11-27T14:30:00+03:00
2019-11-27T15:05:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544599-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3188137.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…