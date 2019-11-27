В президентском совете по правам человека подготовлено резко отрицательное заключение на закон о гражданах–иноагентах

Об этом сегодня пишет «Независимая газета», по данным которой возможно, отзыв будет передан в Кремль еще до предстоящей встречи правозащитников с Владимиром Путиным. Авторы заключения надеются на применение им права вето.
2019-11-27T14:30:00+03:00
2019-11-27T14:30:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544595-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…