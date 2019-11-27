Власти Москвы осенью потратили 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев

Это выяснило издание «Медуза».

По действующим правилам, которые были утверждены еще Юрием Лужковым в 2002 году, убирать листья с газонов нельзя. Только в в радиусе 25 метров от магистралей, 10 метров от улиц и пяти метров от дворовых проездов и дорожек. Но листья с газонов все равно собирают, и на их вывоз тратят сотни миллионов рублей, выяснил журналист «Медузы» Иван Голунов. Экологические активисты настаивают, что вывоз опавшей листвы вредит растениям. Но в ГБУ «Жилищник» считают, что делать это надо по соображениям безопасности — листва может засорять водостоки, подниматься ветром и разлетаться, а в плохую погоду на ней можно поскользнуться и получить травму, сказала изданию представитель организации. Необходимость уборки листьев власти пытались представить как требование самих жителей, высказанное посредством электронного голосования в системе «Активный гражданин». Но в расследовании утверждается, что за четыре года проведения голосования ни в одном дворе порядок уборки листьев изменить так и не удалось.

Цифру в 850 миллионов рублей автор расследования получил в результате анализа тендеров ГБУ «Жилищник» на вывоз мусора. Комментариев со стороны мэрии пока нет.