Сегодня будет торжественно открыта дорога М-11 Москва-С.-Петербург

Она станет платной альтернативой действующей федеральной трассе «Россия». Дороги пересекаются в нескольких местах.
В церемонии открытия трассы примет участие Владимир Путин.
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Она станет платной альтернативой действующей федеральной трассе «Россия». Дороги пересекаются в нескольких местах.
В церемонии открытия трассы примет участие Владимир Путин.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…