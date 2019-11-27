В Кремле называют уткой заявления американских политиков о дестабилизирующей роли России в Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил российских наемников в дестабилизации обстановки в Ливии. Шенкер призвал Европу присоединиться к американским санкциям в отношении ЧВК Вагнер.

В сделанном накануне заявлении Дэвид Шенкер указал на то, что вмешательство России угрожает стабильности Ливии, в чем он обвинил российские регулярные войска и бойцов известной частной военной компании. Введение против нее санкций странами ЕС, цитата, «говорило бы о том, что они этим тоже обеспокоены». Как напоминает сайт Дойче велле, американские санкции в отношении ЧВК Вагнера действуют с 2017 года. Ранее агентство Блумберг и следом за ним британская Дейли телеграф сообщали о сотнях новых бойцов ЧВК, прибывших в Ливию с начала марта текущего года. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии генерала Хафтара, который с начала 90-х был одним из влиятельных противников Моаммара Каддафи. уточняет Дойче велле. Нью-Йорк таймс считает, что после четырех лет закулисной финансовой и тактической поддержки, Москва теперь, цитата, «гораздо более настойчиво стремится повлиять на ход гражданской войны в Ливии, поставляя туда, в частности, новые модели военных самолетов, Растущее участие иностранных бойцов ужесточает борьбу за столицу, Триполи, считает автор Зюддойче цайтунг, грозит ее захватом и подрывом существующего военного равновесия.

Как отмечает издание, кроме России, генерала Хафтара поддерживают Объединенные Арабские Эмираты и Египет.