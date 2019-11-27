Шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение арбитража в споре с Нафтогазом о поставках газа на Украину

Шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение Стокгольмского арбитража в споре с Нафтогазом о поставках газа на Украину. В Киеве это назвали полной победой. Ожидается, что решение по еще двум искам будет принято в следующем году.
2019-11-27T14:00:00+03:00
2019-11-27T14:06:03+03:00
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14:00, 27 ноября 2019
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