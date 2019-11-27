Олега Дерипаску и его родственников, по некоторым данным, лишили гражданства Кипра

Власти Кипра, по некоторым данным, решили отозвать золотые паспорта, выданные в обмен на инвестиции, у Олега Дерипаски и его родственников.

Паспортов островного государства лишился и сам Дерипаска, и двое его детей, — пишет журнал Forbes со ссылкой на кипрскую газету Politis. Они оказались в списке людей, которые потеряли так называемые «золотые паспорта». Их раздавали в период с 2012-ого по 2017-ый годы тем, кто вложил в Кипр как минимум два миллиона евро. Отозвать эти документы решили еще в начале ноября. По словам министра внутренних дел республики, одним из поводов для этого стал розыск фигурантов списка по линии Интерпола.

Юристы-международники тем временем считают, что паспорта отзывают по политическим причинам. Так, интернет-портал Znak.com со ссылкой на специалистов пишет, что Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра из-за того, что находится под санкциями США и стран Европейского Союза. Ограничения на предпринимателя наложили еще весной прошлого года. Министерство финансов объясняет их тем, что миллиардер работал в интересах президента России Владимира Путина.

Всего в списке потерявших «золотые паспорта» перечислены 26 человек. По данным Politis, среди этих людей были девять россиян, восемь вьетнамцев, пять китайцев и двое кенийцев. Газета отмечает, что многих из этих людей обвиняют в причастности к финансовым махинациям и мошенничеству. Власти уверяют, что у всех фигурантов этого списка есть возможность оспорить это решение.

Действия Кипра в отношении россиян нельзя назвать дружественными, считает сенатор Андрей Климов.

Лишение Дерипаски кипрского гражданства не связано с политикой, уверен предприниматель Дмитрий Потапенко.

В Кремле заявляют, что лишение Олега Дерипаски кипрского гражданства – это внутреннее дело Кипра.

В Кремле это сообщение комментировать отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это внутреннее дело Кипра и Олега Дерипаски.