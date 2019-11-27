Аэрофлот предлагает отложить оснащение самолетов видеокамерами до как минимум 2025 года

Как заявил замдиректора Департамента управления авиационной безопасности Аэрофлота Владимир Гаенко, пока нет необходимой инфраструктуры для передачи данных с камеры на землю. Если она появится хотя бы в 2022 году, то новые самолеты можно будет начать оборудовать с 2025-го. Затраты на оборудование одного самолета, по словам Гаенко, составят около 280 тыс. долларов.