Аэрофлот предлагает отложить оснащение самолетов видеокамерами до как минимум 2025 года

Как заявил замдиректора Департамента управления авиационной безопасности Аэрофлота Владимир Гаенко, пока нет необходимой инфраструктуры для передачи данных с камеры на землю. Если она появится хотя бы в 2022 году, то новые самолеты можно будет начать оборудовать с 2025-го. Затраты на оборудование одного самолета, по словам Гаенко, составят около 280 тыс. долларов.
2019-11-27T13:30:00+03:00
2019-11-27T13:34:14+03:00
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13:30, 27 ноября 2019
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