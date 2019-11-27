Компания Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своем сервисе

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своем сервисе, в том числе, приложения «Погода». Об этом журналистам сообщил председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
2019-11-27T13:30:00+03:00
2019-11-27T13:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 27 ноября 2019
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