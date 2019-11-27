Компания Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своем сервисе

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своем сервисе, в том числе, приложения «Погода». Об этом журналистам сообщил председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.