В больницах Доминиканской республике находятся шесть тяжело пострадавших российских туристов

Об этом сообщили в Ростуризме, по данным которого погибших в этом ДТП нет. Авария произошла во вторник в восточной части страны недалеко от города Игуэй. Автобус перевернулся, когда его водитель пытался избежать столкновения с грузовиком. Всего пострадали 27 человек из 42-х, находившихся в автобусе.
2019-11-27T13:30:00+03:00
2019-11-27T13:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 27 ноября 2019
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