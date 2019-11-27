В больницах Доминиканской республике находятся шесть тяжело пострадавших российских туристов

Об этом сообщили в Ростуризме, по данным которого погибших в этом ДТП нет. Авария произошла во вторник в восточной части страны недалеко от города Игуэй. Автобус перевернулся, когда его водитель пытался избежать столкновения с грузовиком. Всего пострадали 27 человек из 42-х, находившихся в автобусе.