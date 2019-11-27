Заместителем губернатора С.-Петербурга Александра Беглова стал бывший глава охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалёв. Об этом сообщает «Радио Свобода». По ее данным, Пикалёв будет руководить администрацией главы города и отвечать в правительстве за безопасность. В публикации отмечается, что во время заседания некоторые депутаты Законодательного собрания попытались возразить назначению Пикалёва, поскольку, по их мнению, в руководстве города «перебор бывших сотрудников правоохранительных структур».
2019-11-27T13:29:00+03:00
2019-11-27T13:32:02+03:00
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13:29, 27 ноября 2019
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