Заместителем губернатора С.-Петербурга Александра Беглова стал бывший глава охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалёв. Об этом сообщает «Радио Свобода». По ее данным, Пикалёв будет руководить администрацией главы города и отвечать в правительстве за безопасность. В публикации отмечается, что во время заседания некоторые депутаты Законодательного собрания попытались возразить назначению Пикалёва, поскольку, по их мнению, в руководстве города «перебор бывших сотрудников правоохранительных структур».