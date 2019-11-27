Министерство юстиции России не будет обжаловать вердикт ЕСПЧ о выплате 34 тыс. евро родственникам юриста С.Магнитского

Министерство юстиции России не будет обжаловать вердикт ЕСПЧ о выплате 34 тысяч евро родственникам юриста Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО в 2009 году. Руководитель аппарата уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ Андрей Федоров назвал это решение не самым плохим для России. Оно было опубликовано 27 августа. Россия была признана нарушителем статьи Конвенции по правам человека о запрещении пыток.
2019-11-27T13:29:00+03:00
2019-11-27T13:31:24+03:00
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13:29, 27 ноября 2019
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