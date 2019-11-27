Российский бизнесмен Олег Дерипаска оказался в числе 26 человек, лишенных кипрского гражданства

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местную прессу. По ее данным, гражданство Кипра также отозвали у сына и дочери Дерипаски. Сообщается, что в этом списке есть еще два российских бизнесмена.
2019-11-27T13:29:00+03:00
2019-11-27T13:30:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:29, 27 ноября 2019
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