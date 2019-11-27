Сенатор Климов не видит оснований для официальной реакции России на лишение Дерипаски гражданства Кипра

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не видит оснований для официальной реакции России на лишение бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Кипр как суверенная страна имеет право предоставлять гражданство людям на определенных условиях. Это не наша история, а кипрская. Для формальной реакции России я здесь оснований не вижу», — сказал А.Климов.

При этом сенатор считает, что Кипр в своем решении подвергся давлению со стороны США. «С точки зрения сигналов, которые подаются, совершенно очевидно, что они говорят о попытке тех же США давить на самые разные государства, в том числе на те, которые традиционно хорошо относились к России и россиянам, выкручивать им руки и получать такой эффект с русофобским душком. Хотя с точки зрения чистого права здесь трудно к чему-то придраться», — пояснил А.Климов.

О том, что миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра, сообщила кипрская газета Politis. Кроме Дерипаски, гражданства Кипра лишились его сын и дочь, а также бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве.

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян.

Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.