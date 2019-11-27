Мадридский Реал, английский Тоттенхэм обеспечили себе выход в плей-офф лиги чемпионов

Реал сыграл вничью с Пари-Сен-Жермен 2-2. К 80 минуте испанцы вели 2-0, на за оставшиеся 10 минут эту фору растратили после ударов Мбаппе и Сарабиа. Брюгге и Галатасарай тоже закончили ничьей 1:1 и теперь заочно разыграют место в Лиге Европы. В группе Б Бавария разгромила Црвену Звезду 6-0. Покер сделал Роберт Левандовски, который продолжает бить рекорды результативности. Тоттенхэм в первом матче под руководством Жозе Моуриньо выиграл у Олимпиакоса 4-2 и обеспечил себе второе место вне зависимости от результатов последнего тура. В группе Ц ситуация довольно запутанная. Лидеры Манчестер Сити и Шахтер сыграли вничью 1-1. Англичане могли себе это позволить, они уже вышли в плей-офф. Украиснкая команда не смогла оторваться от конкурентов и подпустила итальянскую Аталанту, переигравшую загребское Динамо 2-0. У Шахтера 6 очков, хорваты набрали пять, итальянцы – 4.



Московский Локомотив проиграл дома Байеру 0-2 и весной в еврокубках не сыграет.