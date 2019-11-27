Российский Минюст отказался от обжалования решения ЕСПЧ о выплате компенсации по делу Магнитского

Ранее Страсбургский суд взыскал 34 тысячи евро в пользу представителей погибшего юриста.

Срок обжалования решения Европейского суда по правам человека истек сегодня, но Москва не собиралась подавать апелляцию. Об этом рассказал руководитель аппарата российского уполномоченного при ЕСПЧ Андрей Федоров, передает «Интерфакс». Он назвал выплату 34 тысяч евро не самым плохим решением для России и добавил, что назначенную судом компенсацию перечислят представителям Магнитского в трехмесячный срок.

Решение по делу «Магнитский и другие против России» ЕСПЧ вынес в конце августа. Страсбургский суд признал факт нарушения статьи 3 Конвенции по правам человека, в которой говорится о запрете пыток. Такое решение было вынесено из-за нарушения условий содержания юриста под стражей и отсутствия эффективного расследования обстоятельств его смерти. Первую жалобу по делу подал сам Магнитский, а затем разбирательство продолжили его вдова и мать.

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в ноябре 2009 года. По оценке его работодателей из фонда Hermitage Capital, за аресте стояли коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. До этого Магнитский раскрыл схему по хищению из бюджета нескольких миллиардов рублей.