Двухдневными будут последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020г

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».
2019-11-27T12:29:00+03:00
2019-11-27T12:34:52+03:00
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12:29, 27 ноября 2019
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