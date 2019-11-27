Двухдневными будут последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020г

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».