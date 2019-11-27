На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса. Там отметили, что на российском сегменте устройство работает исправно. Ранее некоторые СМИ сообщали, что туалет в американской части МКС сломался, бак на российской части станции переполнен и члены экипажей пользуются памперсами.