На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса. Там отметили, что на российском сегменте устройство работает исправно. Ранее некоторые СМИ сообщали, что туалет в американской части МКС сломался, бак на российской части станции переполнен и члены экипажей пользуются памперсами.
2019-11-27T12:29:00+03:00
2019-11-27T12:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:29, 27 ноября 2019
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