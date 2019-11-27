Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила, что не намерена досрочно покидать свой пост

Сегодня она выступила в Бундестаге.
Спекуляции о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем. Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году. Ее полномочия заканчиваются в 2021.
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Сегодня она выступила в Бундестаге.
Спекуляции о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем. Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году. Ее полномочия заканчиваются в 2021.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…