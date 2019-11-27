Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила, что не намерена досрочно покидать свой пост

Сегодня она выступила в Бундестаге.

Спекуляции о досрочной отставке появились на фоне сообщений о проблемах со здоровьем. Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии в 2018 году. Ее полномочия заканчиваются в 2021.