Россия в трехмесячный срок выплатит 34 тысячи евро семье Сергея Магнитского

Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году. Минюст не стал обжаловать вердикт ЕСПЧ, — сообщает «Интерфакс».
2019-11-27T12:29:00+03:00
2019-11-27T12:30:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544513-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:29, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…