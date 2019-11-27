В Санкт-Петербурге с утра начали перекрывать дороги – в городе ждут президента Путина

Президент Владимир Путин прилетел в Петербург примерно в половине одиннадцатого утра. Из-за визита главы государства для автомобилистов закрыли выезд из Пулково. Планируется, что сегодня Путин откроет трассу М-11 Москва-Петербург, встретится с президентом УЕФА и откроет памятник Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте. Монумент закрыли бронестеклами и установили над ним крышу. Из-за приезда Путина весь день в городе будут перекрывать дороги. Так, сейчас уже нельзя проехать по участку внешнего кольца КАД в районе развязки с Пулковским шоссе и трассой М-11. Ожидается, что Путин посетит Адмиралтейские верфи, Работников предприятия из-за визита попросили остаться дома. Полиция готовится перекрыть набережную Фонтанки. Также Путин приедет в клуб дзюдо «Турбостроитель». Городские службы уже убрали машины с соседних улиц. Добавим, что сейчас полиция ограничила движение на Пироговской набережной и набережной Кутузова от Литейного к Троицкому мосту.

Петербуржцы также сообщают в соцсетях, что на Малом проспекте Васильевского острова массово закрашивают двери подъездов. Как объяснили в управляющей компании, это приказ начальства на случай, если мимо будет проезжать президентский кортеж.