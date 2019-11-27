В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами

В результате травмы получили 27 человек, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

Автобус с туристами попал в аварию накануне на пути в аэропорт Ла-Романа – россияне уже собирались вылетать в Москву. Транспортное средство столкнулось с грузовиком и перевернулось. По некоторым данным, ДТП произошло из-за резкого перестроения грузовой машины на съезде с шоссе. В автобусе находились 39 отдыхающих из России, два гида и водитель. В российском МИДе сообщили, что всех получивших тяжелые травмы отправили вертолетами в госпитали в столицу Доминиканы Санто-Доминго. Там пострадавшим проводят медицинские операции. По данным Ростуризма, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Помощь всем будет оказана за счет страховщика, передает «Интерфакс».

Между тем, Следственный комитет начал проверку по факту аварии. В СК полагают, что речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По некоторым данным, одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки, но в турагентстве «Анекс Тур» не подтвердили эту информацию.