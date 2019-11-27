Олега Дерипаску, по некоторым данным, лишили гражданства Кипра

Власти Кипра назвали имена тех 9 россиян, у которых ранее в этом месяце отозвали гражданство. Среди них оказался некий Олег Дерибаска, а также его сын и дочь, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ. Представители бывшего президента алюминиевого гиганта «Русал» информацию пока не комментируют. Но, возможно, это сам миллиардер, несмотря на ошибку в написании фамилии. Во-первых, известно, что у Дерипаски был паспорт Кипра, а во-вторых, чтобы его приобрести, надо быть состоятельным человеком — вложить в экономику страны в качестве инвестиций два миллиона евро, а по новым правилам – два с половиной.

Согласно законодательству Кипра, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира. Другие россияне, которых лишили паспорта Кипра, по сведениям Forbes, бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, обвиняются в России в мошенничестве и объявлены в международный розыск. В отношении Дерипаски уголовных дел нет. Возможно, его лишили паспорта Кипра, а значит и гражданства ЕС, из-за американских санкций.

Власти Кипра под давлением ЕС в этом году ужесточили требования к программе «золотых паспортов» и недавно пообещали нанять для ее аудита международные компании, в том числе известное детективное агентство.

Решение Кипра лишить бизнесмена Олега Дерипаску гражданства не является предметом внимания Кремля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это внутреннее дело Кипра, оно касается непосредственно Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю», — подчеркнул он. О том, что миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра, сообщила кипрская газета Politis Кроме Дерипаски, гражданства Кипра лишились его сын и дочь, а также бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве.

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян.

Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.