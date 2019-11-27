Z Архив новостей новости
5 2 6 144
Эксклюзив Эха 11:59, 27 ноября 2019

Олега Дерипаску, по некоторым данным, лишили гражданства Кипра

Власти Кипра назвали имена тех 9 россиян, у которых ранее в этом месяце отозвали гражданство. Среди них оказался некий Олег Дерибаска, а также его сын и дочь, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ. Представители бывшего президента алюминиевого гиганта «Русал» информацию пока не комментируют. Но, возможно, это сам миллиардер, несмотря на ошибку в написании фамилии. Во-первых, известно, что у Дерипаски был паспорт Кипра, а во-вторых, чтобы его приобрести, надо быть состоятельным человеком — вложить в экономику страны в качестве инвестиций два миллиона евро, а по новым правилам – два с половиной.

Согласно законодательству Кипра, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира. Другие россияне, которых лишили паспорта Кипра, по сведениям Forbes, бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, обвиняются в России в мошенничестве и объявлены в международный розыск. В отношении Дерипаски уголовных дел нет. Возможно, его лишили паспорта Кипра, а значит и гражданства ЕС, из-за американских санкций.

Власти Кипра под давлением ЕС в этом году ужесточили требования к программе «золотых паспортов» и недавно пообещали нанять для ее аудита международные компании, в том числе известное детективное агентство.

Решение Кипра лишить бизнесмена Олега Дерипаску гражданства не является предметом внимания Кремля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это внутреннее дело Кипра, оно касается непосредственно Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю», — подчеркнул он. О том, что миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра, сообщила кипрская газета Politis Кроме Дерипаски, гражданства Кипра лишились его сын и дочь, а также бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве.

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян.

Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 175 6 15626 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 63 6 5781 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 114 6 11358 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 145 6 16285 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 113 6 12865 23.11
Kмедицина, общество, события
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 46 6 6308
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8780 25.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15776 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Макаркин: О транзите власти Запрос у россиян на преемственность, это видно по опросам. Они хотят, чтобы преемник был фигурой реальной, достаточно самостоятельной, чтобы преемник был продолжателем, но при этом чтобы он мог эффективно исполнять обязанности…

5 31 6 5238 09:31
Новости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра Кроме Дерипаски гражданство Кипра потеряли его сын и дочь, а также бывшие руководители Еврофинанс-Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко…

5 36 6 6177
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Прощание с Владимиром Буковским Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…

5 65 6 11359 20.11
Kобщество, память, буковский, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Деньги не «фонят»? Сыр из Германии ввозить нельзя, а радиоактивные отходы – можно…

5 94 6 17387 26.11
Kновости, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10340 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Блоги

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований «Российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном турнире, организованном в течение четырехлетнего периода»...

5 148 6 28205 26.11
Kспорт, допинг, события, документы
Новости

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского Флота В 2017 году они случайно запустили авиационную ракету на аэродроме в Саках…

5 29 6 5612
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Страны не торгуют своей территорией У нас общество вообще не живет в таком ключе, что «вот-вот и мы замерзнем». Это здесь почему-то говорят, что если Украина замерзнет, то каждый россиянин станет счастливее почему-то…

5 138 6 27923 21.11

Популярное за неделю

Новости

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе Недавно Москва вернула сами суда Киеву

5 23 6 21342
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если и российским депутатам тоже будет предназначена возможность нажать на кнопочку «просто пукнуть», то, вероятно, не прозвучит массы глупостей…

5 67 6 112660 20.11
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование

3186629
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4412 24.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 178 6 202472 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» Покинувший Россию экс-глава Российской экономической школы Сергей Гуриев уверен, что российская власть «делает много решений, которые не помогают России стать более процветающей страной»...

5 236 6 175534 20.11
8читать ;смотреть
Kобщество, экономика, видео, рф, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8181860
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4276020

Сегодня в эфире