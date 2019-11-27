Суд в Химках в четверг огласит приговор активисту движения «Голос» Удоту по делу об угрозе убийством журналистам НТВ

Суд в Химках 28 ноября огласит приговор члену совета движения «Голос» Роману Удоту, который обвиняется в угрозе убийством журналистам НТВ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

«В судебном участке N263 в Химках на улице Спартаковской, д.1 завтра в 15.00 будет оглашен приговор. Гособвинение просит 350 часов обязательных работ, а мы просим оправдать», — рассказал он.

Р.Удоту предъявлено обвинение по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) из-за конфликта с журналисткой НТВ, которая снимала его в аэропорту Шереметьево. 23 мая его заключили под домашний арест.

Движение «Голос» занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей.