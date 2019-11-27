Московский Локомотив проиграл немецкому Байеру и останется на четвертом месте в группе Лиги Чемпионов

Команда не сыграет весной в Еврокубках.

Локомотив решал свою судьбу сам. Победа гарантировала третье место в группе и возможность сыграть весной будущего года в Лиге Европы, ничья оставляла некоторые шансы, но случился третий вариант. Первый гол путейцы забили себе сами. Вынося мяч из свой вратарской Эдер попал в Жамалетдинова, а голкипер Гильерме был к этому не готов, хотя мяч летел довольно плавно. Локомотив пытался атаковать, Байер ждал своего шанса. Там где игроки Локо в последний момент мазали, немецкие футболисты были убийственно точны. В начале второго тайма еще один мяч забил Бендер, слету переправив его в ворота. Локомотиву не удалось сквитать даже один гол. После пятого тура у Байера на три очка больше и лучшая разница мячей в личных встречах. Даже если Локомотив выиграет у Атлетико, а Байер проиграет Ювентусу, дополнительные показатели будут не в пользу российского клуба.

сегодня матч пятого тура Лиги Чемпионов сыграет Зенит. Питерцы дома принимают французский Лион.