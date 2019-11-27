Мэр Москвы С.Собянин и губернатор Подмосковья А.Воробьев сегодня утром проехали в одном из поездов Иволга по МЦД-1

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня утром проехали в одном из поездов Иволга по Первому Московскому центральному диаметру. В целом настроение позитивное, будем дальше работать над улучшением движения, — написал Собянин в Твиттере.

МЦД-1 и МЦД-2 открылись 21 ноября. Из-за сбоев с приемом карт в ближайшие две недели проезд решено сделать бесплатным.