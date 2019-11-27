Два секретных свидетеля появились в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В моем уголовном деле есть два засекреченных свидетеля. Соответственно, ни имени, ни фамилии, ни какого-то внятного представления, кто эти люди, у нас нет. Все сделано для того, чтобы я этого не узнала. Есть видео допроса одного из свидетелей, но там нельзя даже определить пол человека», — рассказала С.Прокопьева.

Она уточнила, что свидетели рассказывают следствию о ее мировоззрении и нелюбви к власти. «Один сообщает о том, что я ходила на радиостанцию «Эхо Москвы» и говорила там резкие вещи. Второй расписывает, какая я оппозиционерка: рассказывает, что я работала с партией «Яблоко» – мы выпускали газету, где пытались найти всякие плохие вещи о недоработках власти; и что я сотрудничала со штабом Алексея Навального и набралась там радикализма», — отметила С.Прокопьева.

Журналистка отнеслась к появлению этих секретных свидетелей с иронией. «Это очень смешно, потому что все эти вещи можно было бы спросить у меня. Я бы объяснила, почему я критикую власть. Из первых уст это было бы более убедительно», — заключила она.

Дело против С.Прокопьевой возбудили в минувшем феврале. Следствие утверждает, что в эфире «Эха Москвы в Пскове» она оправдывала действия Михаила Жлобицкого, который совершил теракт в отделении ФСБ по Архангельской области в 2018 году. Журналистка, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что просто анализировала происходящее. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.