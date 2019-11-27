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11:00, 27 ноября 2019

Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту

Они начнутся на будущей неделе в юридическом комитете Палаты представителей. Президент может прийти лично, либо направить на слушания уполномоченных юристов.

Трамп на приглашение пока не отреагировал.



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