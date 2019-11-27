Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту

Они начнутся на будущей неделе в юридическом комитете Палаты представителей. Президент может прийти лично, либо направить на слушания уполномоченных юристов.
Трамп на приглашение пока не отреагировал.
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Они начнутся на будущей неделе в юридическом комитете Палаты представителей. Президент может прийти лично, либо направить на слушания уполномоченных юристов.
Трамп на приглашение пока не отреагировал.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…