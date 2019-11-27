Власти Грузии готовы возобновить авиасообщение с Россией

Технических проблем нет, — заявил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе. Завтра в Праге он проведет переговоры с российским сенатором Григорием Карасиным.

В Тбилиси напоминают, что решение о прекращении полетов в Грузию приняла Россия в одностороннем порядке.