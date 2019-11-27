СК начал проверку по факту ДТП в Доминиканской республике, в результате которого пострадали российские туристы

Речь идет об оказании туроператором услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — уточнили в СК.

Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус перевозил россиян в аэропорт. Госпитализированы 27 человек. Состояние семи пострадавших тяжелое.