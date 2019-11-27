СК начал проверку по факту ДТП в Доминиканской республике, в результате которого пострадали российские туристы

Речь идет об оказании туроператором услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — уточнили в СК.
Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус перевозил россиян в аэропорт. Госпитализированы 27 человек. Состояние семи пострадавших тяжелое.
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Речь идет об оказании туроператором услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — уточнили в СК.
Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус перевозил россиян в аэропорт. Госпитализированы 27 человек. Состояние семи пострадавших тяжелое.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…