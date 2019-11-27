Тверской суд приступает к рассмотрению по существу дела Самариддина Раджабова

Его обвиняют в угрозе применения насилия к сотруднику полиции на протестной акции 27 июля, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских.
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Его обвиняют в угрозе применения насилия к сотруднику полиции на протестной акции 27 июля, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…