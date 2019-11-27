Тверской суд приступает к рассмотрению по существу дела Самариддина Раджабова

Его обвиняют в угрозе применения насилия к сотруднику полиции на протестной акции 27 июля, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских.