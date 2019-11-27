Китайским студентам, отчисленным из вузов Казани, грозит депортация и лагерь для перевоспитания мусульман

По некоторым данным, в лагере уже находятся их родители, — пишет КоммерсантЪ.

Этнические татары, братья Шахризат и Шахдияр Шавкат, приехали в Казань из Китая в 2014 году по программе Всемирного конгресса татар. В прошлом году их отчислили из Казанского федерального университета. В вузе говорят, что причиной стала академическая неуспеваемость, но, по словам адвоката студентов Руслана Нагиева, их родители оказались не в состоянии платить за обучение сыновей, пишет газета «Коммерсант». По сведениям знакомых братьев, их отец, который преподавал, и мать, которая работала судьей, оказались в так называемом лагере для перевоспитания мусульман. Он находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где проживает самая большая в стране мусульманская диаспора. По данным западных СМИ, власти Китая разработали и внедрили искусственный интеллект для преследования меньшинств, который отправляет в лагеря до 15 тысяч человек в месяц. Братья Шавкат попросили в России временного убежища, но в этом им было отказано.

Власти Китая отвергают обвинения в преследовании меньшинств.